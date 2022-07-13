Елена Рыбакина отменила визит в Алматы

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отменила свой визит в Алматы, сообщает официальный сайт федерации тенниса Казахстана.

"Дорогие алматинцы! Сегодня я планировала прилететь к вам, чтобы разделить радость нашей победы на "Уимблдоне". К сожалению, физическое переутомление и эмоциональная нагрузка последних дней сказались на моем самочувствии, и я вынуждена взять перерыв на восстановление. Я обязательно приеду в ваш замечательный город в следующий раз. Благодарю вас за понимание и поддержку!", - заявила казахстанская спортсменка.

Напомним, что Елена Рыбакина в финале Уимблдона обыграла вторую ракетку мира и стала первой теннисисткой из Казахстана, которой удалось выиграть Уимблдон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978254-elena-rybakina-otmenila-vizit-v-almaty/