Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Будапеште

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

27-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (32-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире WTA Hungarian Grand Prix в Будапеште (Венгрия), передает NUR.KZ.

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В первом круге женского одиночного разряда Юлия победила 27-летнюю словачку Анну Каролину Шмидлову (76-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1.

На корте теннисистки провели чуть больше полтора часа. За это время Путинцева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из восьми.

В следующем раунде Юлия Путинцева встретится с победителем пары Ребекка Петерсон (Швеция) - Лаура Пигосси (Бразилия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978125-yuliya-putintseva-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-v-budapeshte/