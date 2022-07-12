Евгений Кафельников: И российская, и казахстанская стороны в равной степени имеют отношение к успеху Рыбакиной

Елена Рыбакина. Фото: Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне, сообщает ТАСС.

"В данном случае стоит отметить вклад обеих сторон. Безусловно, первые шаги в теннисе и азы она постигала в России, именно здесь ее научили перебрасывать мяч через сетку. Однако когда дошло дело до финансовой составляющей, казахстанская федерация ей помогла, этого отрицать нельзя.

Поэтому и российская, и казахстанская стороны в равной степени имеют отношение к этому успеху", – заявил Кафельников.

Напомним, что Елена Рыбакина стала первой казахстанской спортсменкой, которая выиграла Уимблдона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978118-evgeniy-kafelnikov-i-rossiyskaya-i-kazahstanskaya-storony-v-ravnoy-stepeni-imeyut-otnoshenie-k-uspehu-rybakinoy/