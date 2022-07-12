Попко проиграл в первом круге "Челленджера" в Италии

Дмитрий Попко. Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (186-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в итальянском городе Верона, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Дмитрий уступил местному спортсмену Раулю Бранкаччио (304-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

На корте теннисисты провели более двух часов. За это время Попко сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из пяти.

В следующем раунде Рауль Бранкаччио встретится с победителем пары Тиаго Тиранте (Аргентина) - Марко Чеккинато (Италия).

Таким образом, на "Челленджере" в Вероне больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978115-popko-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-italii/