Теннисистка Анна Данилина выиграла четвертый титул в текущем сезоне

Арианне Хартоно и Анна Данилина. Фото: itftennis.com

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и нидерландка Арианне Хартоно стали победителями парного турнира серии ITF W100 в немецком городе Ферсмольд, передает NUR.KZ.

В финале женского парного разряда Данилина и Хартоно одолели дуэт Анкита Райна (Индия) - Розали Ван Дер Хук (Нидерланды). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6(4):7, 6:4, 10:6.

На корте теннисистки провели один час и 42 минуты.

Отметим, что это уже четвертый титул Анны Данилиной в текущем сезоне. Ранее она побеждала в парном разряде на турнирах в Сиднее (Австралия), Биаррице (Франция) и Мадриде (Испания).

Всего для 26-летней казахстанской теннисистки это уже 27-й титул в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1978093-tennisistka-anna-danilina-vyigrala-chetvertyy-titul-v-tekuschem-sezone/