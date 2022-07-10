Тренер Рыбакиной: В данный момент Елена чувствует себя настоящей казахстанкой

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков прокомментировал победу казахстанкой теннисистки на Уимблдоне, сообщает Tennis Majors.

"Мы привыкли к неоднозначным вопросам, но, по правде говоря, я не знаю, чего все добиваются. В конце концов, они теннисисты, флаг не имеет значения, мы здесь, чтобы наслаждаться и смотреть отличный теннис. Она хорошо справилась, потому что этого ожидала.

Елена долго сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана, здесь ее поддерживал президент федерации, а также министр финансов. Они прекрасно к ней относились и очень ей помогали. Я уверен, что в данный момент она чувствует себя настоящей казахстанкой", - заявил Стефано Вуков.

Напомним, что Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, которая выиграла турнир Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977766-trener-rybakinoy-v-dannyy-moment-elena-chuvstvuet-sebya-nastoyaschey-kazahstankoy/