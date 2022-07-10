Онс Жабер: Рыбакина украла мой титул, но ничего страшного

Онс Жабер. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая ракетка мира Онс Жабер прокомментировала победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне, сообщает Sports.ru.

"Спасибо за поддержку, я ее очень ценю.

Хочу поздравить Елену, она потрясающе сыграла. Они с командой отлично поработали, и она заслуженно победила. Надеюсь, следующий раз будет моим.

Елена украла мой титул, но ничего страшного (смеется). Я очень люблю этот турнир, и мне очень грустно. Но это теннис, может быть только один победитель.

Я надеюсь вдохновить новые поколения игроков из моей страны. Надеюсь, они слушают», – сказала Жабер на церемонии награждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977761-ons-zhaber-rybakina-ukrala-moy-titul-no-nichego-strashnogo/