Елена Рыбакина: Я чувствую огромную поддержку людей и с радостью выступаю за Казахстан

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Известная теннисистка, полуфиналистка Уимблдона, Елена Рыбакина прокомментировала свое выступление за Казахстан, сообщает tennis.com.

"Я родилась в России, но выступаю за Казахстан. Уже проделала большой путь – выступала на Олимпиаде, в Кубке Федерации.

В Казахстане мне очень помогли. Я чувствую огромную поддержку людей и с радостью выступаю за Казахстан. И мне кажется, что мои результаты помогают спорту в Казахстане.

Там в меня поверили и сделали все возможное, чтобы я могла играть и прогрессировать. Мне предоставили все условия для тренировок. Конечно, это мне очень помогло", - заявила казахстанская теннисистка.

Напомним, что вчера Елена Рыбакина сумела пробиться в полуфинал Уимблдона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1977383-elena-rybakina-ya-chuvstvuyu-ogromnuyu-podderzhku-lyudey-i-s-radostyu-vystupayu-za-kazahstan/