Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира в Истборне

Александр Бублик. Фото: David Ramos/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (39-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира серии ATP World Tour 250 в Истборне (Великобритания), передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Александр победил австралийца Джона Миллмана (86-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:2.

Встреча продлилась ровно час. За это время Бублик сделал 15 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из трех.

За выход в полуфинал казахстанский теннисист сыграет с 24-летним американцем Тэйлором Фрицем (14-я ракетка мира). Матч запланирован на 23 июня в 17:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975397-aleksandr-bublik-probilsya-v-chetvertfinal-turnira-v-istborne/