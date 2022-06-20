Бублик обыграл Тиафо на старте турнира в Истборне

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (39-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире серии АТР World Tour 250 в Истборне (Великобритания), передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Александр победил американца Фрэнсиса Тиафо (28-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 5:7, 7:6, 6:0.

На корте теннисисты провели один час и 50 минут. За это время Бублик сделал 17 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из 12.

За выход в четвертьфинал Александр Бублик встретится с представителем Австралии Джоном Миллманом (86-я ракетка мира). Игра запланирована на 22 июня в 15:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974929-bublik-obygral-tiafo-na-starte-turnira-v-istborne/