Анна Данилина выиграла турнир в Мадриде в парном разряде

Анна Данилина. Фото: instagram.com/ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с россиянкой Анастасией Тихоновой выиграли парный турнир серии ITF Women 60 в Мадриде (Испания), передает NUR.KZ.

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В женском финале парного разряда Анна Данилина и Анастасия Тихонова победили китайский дуэт Лю Цзя Цзинь/Ю Сяонди в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:2.

Для Данилиной это уже 26-й титул в парном разряде и третий - в текущем сезоне. Ранее 26-летняя казахстанка побеждала на турнирах в Сиднее (Австралия) и Биаррице (Франция).

Добавим, что в мировом женском рейтинге WTA парного разряда Анна Данилина занимает 21 место. Это лучший показатель среди казахстанских теннисисток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974676-anna-danilina-vyigrala-turnir-v-madride-v-parnom-razryade/