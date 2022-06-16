Бублик проиграл Чиличу на турнире в Лондоне

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (37-я ракетка мира) завершил выступление в одиночном разряде турнира серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания), передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Во втором круге Александр уступил 33-летнему хорвату Марину Чиличу (17-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет — 6(6):7, 5:7.

На корте теннисисты провели чуть больше полтора часа. За это время Бублик сделал 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-поинт.

За выход в полуфинал Марин Чилич сыграет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (56-я ракетка мира).

Таким образом, на турнире Queen’s Club Championships в Лондоне больше не осталось представителей Казахстана.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1974429-bublik-proigral-chilichu-na-turnire-v-londone/