Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Лондоне

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (37-я ракетка мира) успешно стартовал на турнире Queen's Club Championships серии АТР 500 в Лондоне (Великобритания), передает NUR.KZ.

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В первом раунде одиночного разряда Александр прошел Лоренцо Музетти (74-я ракетка мира). После проигранного первого сета (6:3) итальянский теннисист отказался продолжать встречу из-за травмы.

Всего матч продлился 35 минут. За это время Бублик семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из трех.

За выход в четвертьфинал Александр Бублик встретится с опытным хорватом Марином Чиличем (17-я ракетка мира). Игра запланирована на 15 июня в 14:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973971-bublik-vyshel-vo-vtoroy-krug-turnira-atr-v-londone/