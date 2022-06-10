Елена Рыбакина проиграла во втором круге турнира в Нидерландах

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (21-я ракетка мира) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в нидерландском городе Хертогенбос, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Елена уступила американке Шелби Роджерс (42-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:4.

На корте теннисистки провели полтора часа. За это время Рыбакина сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-поинт из шести.

За выход в полуфинал Шелби Роджерс встретится с Кирстен Флипкинс (308-я ракетка мира) из Бельгии.

Таким образом, на турнире в Хертогенбосе больше не осталось представительниц Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973472-elena-rybakina-proigrala-vo-vtorom-kruge-turnira-v-niderlandah/