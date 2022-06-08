Александр Недовесов выиграл первый матч турнира в Штутгарте

Александр Недовесов. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Недовесов выиграл первый матч парного разряда в немецком Штутгарте, сообщает Sports.kz

Казахстанский теннисист в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши одержал победу над автсралийско-словацким дуэтом Джон Пирс — Филип Полашек.

Встреча, которая продлилась один час и 21 минуту, завершилась победой Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4.

За время матча пара Недовесова исполнила девять подач навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла пять очков и один гейм подряд.

Стоит отметить, что, эта встреча проходила на стадии 1/8 травяного турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973225-aleksandr-nedovesov-vyigral-pervyy-match-turnira-v-shtutgarte/