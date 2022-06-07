Александр Зверев пропустит "Уимбилдон"

Александр Зверев. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Третья ракетка мира Александр Зверев не сыграет на "Уимбилдоне" из-за травмы голеностопа, сообщает Sports.ru.

Из-за травмы голеностопа, полученной в полуфинале "Ролан Гаррос", Зверев выбыл на шесть-восемь недель. Напомним, что в 1/2 финала открытого чемпионата Франции при счете 6:5 во втором сете Зверев бежал за мячом, пробил форхенд – и в момент удара подвернул ногу. После этого он так громко закричал и матч был остановлен.

Сообщается, что цель Зверева – восстановиться к US Open, который начнется 29 августа, и постараться сыграть на турнирах в США перед "Большим шлемом".

На прошлой неделе немец рассказал, что есть подозрения на разрыв связок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1973022-aleksandr-zverev-propustit-uimbildon/