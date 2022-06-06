Рафаэль Надаль - легенда мирового спорта

Рафаэль Надаль. Фото: twitter.com/AustralianOpen

Вчера знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл открытый чемпионат Франции по теннису и установил несколько рекордов, сообщает NUR.KZ.

Надаль в 36 лет стал единственным в мире теннисистом, который выигрывал "Ролан Гаррос" 14 раз (2005–2008, 2010–2014, 2017–2020, 2022). Кроме того, испанец стал самым возрастным победителем "Ролан Гаррос" в истории мужского турнира.

Испанскому теннисисту также принадлежит абсолютный рекорд по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года он одержал 81 победу на грунте.

Надаль оторвался в списке лидеров по количеству сезонов с победой или выходом в финал хотя бы в одном турнире "Большого шлема" — 15. Также Надаль является лидером по количеству сезонов с победой хотя бы в одном турнире "Большого шлема" подряд — 10.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972793-rafael-nadal-legenda-mirovogo-sporta/