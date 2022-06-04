Ига Швентек выиграла "Ролан Гаррос"

Ига Швентек. Фото: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

Польская теннисистка Ига Швентек одержала 35-ю победу подряд и выиграла открытый чемпионат Франции по теннису, сообщает Sport24.

В финале открытого чемпионата Франции первая ракетка мира в двух сетах победила американку Кори Гауфф, одержав 35-ю победу подряд.

Встреча, продолжительность которой составила 1 час 10 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Швентек.

21-летняя Швентек выиграла второй турнир "Большого шлема" в карьере: в 2020 году она также победила в Париже.

Стоит отметить, что Ига Швентек является самой молодой чемпионкой двух ТБШ после Марии Шараповой, выигравшей свой второй в 19 лет на US Open-2006.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972556-iga-shventek-vyigrala-rolan-garros/