Определились финалисты "Ролан Гаррос-2022"

Рафаэль Надаль. Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Стали известны имена всех финалистов турнира Большого шлема "Ролан Гаррос-2022" в мужском и женском одиночном разрядах, передает NUR.KZ.

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У мужчин в финале встретятся испанец Рафаэль Надаль и норвежец Каспер Рууд.

В полуфинале Надаль прошел Александра Зверева, при счете 6:7, 6:6 в пользу испанца немец получил травму и отказался продолжать встречу.

Во втором полуфинале Рууд одолел хорвата Марина Чилича со счетом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. Тем самым норвежец впервые в карьере пробился в финал турнира Большого шлема.

Решающий матч Рафаэль Надаль - Каспер Рууд запланирован на завтра, 5 июня.

Сегодня же в женском одиночном разряде за трофей сразятся первая ракетка мира Ига Швентек из Польши и американка Кори Гауфф. Матч начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972542-opredelilis-finalisty-rolan-garros-2022/