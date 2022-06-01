Рафаэль Надаль установил новый рекорд "Ролан Гаррос"

Рафаэль Надаль. Фото: twitter.com/AustralianOpen

Испанский теннисист Рафаэль Надаль установил новый рекорд Открытого чемпионата Франции по количеству выходов в полуфинал турнира, сообщает Sports.ru.

Испанец рекордный 15-й раз вышел в полуфинал "Ролан Гаррос". Он только однажды не взял титул, дойдя до 1/2, – в прошлом году, когда проиграл Джоковичу в 1/4 финала турнира.

Напомним, что в четвертьфинале турнира испанец со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Всего Надаль 37-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема». Больше только у Джоковича (42) и Роджера Федерера (46).

В полуфинале турнира Надаль сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972109-rafael-nadal-ustanovil-novyy-rekord-rolan-garros/