Скатов проиграл Музетти в первом круге "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (188-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в итальянском городе Форли, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Тимофей уступил одному из фаворитов турнира итальянцу Лоренцо Музетти (66-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 1:6.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Скатов допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта из 12.

В следующем раунде Лоренцо Музетти сыграет с Максимилианом Мартерером (208-я ракетка мира) из Германии.

Таким образом в мужской сетке одиночного разряда больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972012-skatov-proigral-muzetti-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-italii/