Даниил Медведев потерпел самое крупное поражение на турнирах "Большого шлема"

Даниил Медведев. Фото: Adam Pretty/Getty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев уступил в 1/8 финала открытого чемпионата Франции хорватскому теннисисту Марину Чиличу, сообщает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом - 6:2, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут Российский теннисист впервые в карьере не смог взять больше семи геймов на турнирах "Большого шлема". Ранее он проигрывал с минимум восемью геймами.

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в четвертьфинал турнира "Ролан Гаррос". В 1/2 финала хорват сыграет с российским спортсменом Андреем Рублевым.

Напомним, что в январе текущего года Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале открытого чемпионата Австралии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1971815-daniil-medvedev-poterpel-samoe-krupnoe-porazhenie-na-turnirah-bolshogo-shlema/