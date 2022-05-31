Попко проиграл в первом круге "Челленджера" в Познани

Дмитрий Попко. Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (177-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в Познани (Польша), передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Дмитрий уступил французу Уго Гренье (151-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

На корте теннисисты провели около трех часов. За это время Попко сделал девять эйсов, допустил десять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта из восьми.

В следующем раунде Уго Гренье сыграет с победителем пары Алексей Крутых (Украина) - Димитар Кузманов (Болгария).

Таким образом, в мужской сетке одиночного разряда больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1971814-popko-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-poznani/