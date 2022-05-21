Казахстанские теннисисты узнали соперников на старте "Ролан Гаррос-2022"

Александр Бублик. Фото: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images

Определились соперники казахстанских теннисистов в первом круге открытого чемпионата Франции 2022 года, передает NUR.KZ.

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В мужском одиночном разряде "Ролан Гаррос" Казахстан представлен Александром Бубликом (45-я ракетка мира). Его соперником в первом круге станет француз Артур Риндеркнех (65-я ракетка мира).

В женском одиночном разряде значатся две казахстанки: Елена Рыбакина (16-я ракетка мира) и Юлия Путинцева (37-я ракетка мира).

В стартовом матче Рыбакина сразится с Аранчой Рус (76-я ракетка мира) из Нидерландов, тогда как Путинцева сыграет с румынкой Ириной Барэ (114-я ракетка мира).

Напомним, что турнир Большого шлема "Ролан Гаррос-2022" стартует 22 мая в Париже (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1970396-kazahstanskie-tennisisty-uznali-sopernikov-na-starte-rolan-garros-2022/