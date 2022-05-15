Новак Джокович прокомментировал 1000-ю победу в карьере

Новак Джокович. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился своими эмоциями после 1000-й победы в своей профессиональной карьере, сообщает Atptour.com.

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"За последние пару лет я видел, как Роджер и Рафа праздновали это достижение, и сам хотел дойти до 1000. Одержать столько побед в туре – это огромное счастье. Я уже очень давно выиграл свой первый матч и надеюсь, что вперед будет еще много побед.

Сегодня я сыграл очень хорошо. Начал потрясающе, повел 4:0. Потом немного затормозил, уровень упал и 15-20 минут я чувствовал себя не очень здорово. Он это использовал, смог вернуться в борьбу в первом сете. Было важно дожать его в 10-м гейме, забрать сет.

Во второй партии в начале было несколько упорных геймов, но у меня всегда было ощущение, что я цепляюсь за его подачу, имею шансы. По-моему, я очень-очень хорошо провел первые четыре гейма матча и последние четыре гейма. Надеюсь, удастся сохранить этот уровень в финале", - заявил сербский спортсмен.

Напомним, что Новак Джокович обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме и одержал 1000-ю победу в своей профессиональной карьере теннисиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969348-novak-dzhokovich-prokommentiroval-1000-yu-pobedu-v-karere/