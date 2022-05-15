Новак Джокович одержал 1000-ю победу в карьере

Новак Джокович. Фото: Getty Images/ Julian Finney / Staff

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме (6:4, 6:3) и одержал 1000-ю победу в своей карьере, сообщает NUR.KZ.

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Серб стал пятым игроком в истории, добравшимся до этой отметки. Ранее это сделали: Рафаэль Надаль, Иван Лендл, Роджер Федерер и Джимми Коннорс.

В целом это будет 55-й финал Джоковича на "Мастерсах". Он может выиграть 38-й титул этого уровня. Завтра он сыграет со Стефаносом Циципасом, у которого ведет 6:2 в личных встречах (4:0 на грунте).

Также Джокович - рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира (7). Победитель 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде (делит 2 место по этому показателю с Роджером Федерером). Рекордсмен по количеству побед на турнирах серии АТР Мастерс 1000 в одиночном разряде — 37.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969341-novak-dzhokovich-oderzhal-1000-yu-pobedu-v-karere/