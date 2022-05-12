Фото: championat.com

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик проиграл шестой матч подряд в парном разряде, сообщает NUR.KZ.

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Бублик в паре с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили сыграл с австралийским дуэтом Мэттью Эбден — Макс Пёрселл. Казахстанец и грузин уступили соперникам в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6. Встреча продлилась всего 54 минуты.

Во время игры пара Бублика и Басилашвили выполнила одну подачу навылет и совершила три двойные ошибки. Кроме того, Бублик с напарником выиграли четыре очка и два гейма подряд.

Для казахстанца это поражение стало шестым подряд в парном разряде.

Стоит отметить, что данный матч проходил в рамках 1/16 финала грунтового турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969034-aleksandr-bublik-proigral-shestoy-match-podryad/