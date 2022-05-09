Бублик проиграл в первом круге "Мастерса" в Риме

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (41-я ракетка мира) не сумел выйти во второй раунд турнира категории ATP Masters 1000 в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Александр уступил американцу Маркосу Хирону (59-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

На корте теннисисты провели более двух часов. За это время Бублик сделал 11 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из шести.

В следующем раунде Маркос Хирон сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) - Миомир Кецманович (Сербия).

Таким образом, на "Мастерсе" в Риме в одиночном разряде больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1968608-bublik-proigral-v-pervom-kruge-mastersa-v-rime/