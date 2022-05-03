Александр Бублик проиграл в первом круге "Мастерса" в Мадриде

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (33-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира категории АТР Masters 1000 в испанском Мадриде, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Александр уступил в двух сетах Миомиру Кецмановичу (32-я ракетка мира) из Сербии. Итоговый счет - 4:6, 5:7.

На корте теннисисты провели 1 час и 18 минут. За это время Бублик сделал 19 эйсов и допустил пять двойных ошибок.

В следующем раунде Миомир Кецманович встретится с третьей ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

После вылета Александра Бублика в мужской сетке одиночного разряда "Мастерса" в Мадриде больше не осталось казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967862-aleksandr-bublik-proigral-v-pervom-kruge-mastersa-v-madride/