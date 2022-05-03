Александр Бублик: Не люблю грунт, но сыграю на "Ролан Гаррос", мне нужно зарабатывать деньги

Фото: championat.com

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поделился своими планами на будущее и рассказал на каких турнирах примет участие в ближайшее время, сообщает Eurosport.de.

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"Да, я не люблю грунт. Мне в нем вообще ничего не нравится. Но я все равно выступлю в Мадриде, Риме и на "Ролан Гаррос". Мне нужно зарабатывать деньги – я ради этого играю.

К тому же это обязательные турниры, их нельзя пропустить. И я профессионал, у меня нет выбора", - заявил казахстанский теннисист.

Напомним, что ранее Александр Бублик заявил, что не любит играть на грунтовом покрытии.

В прошедшем месяце Бублик принимал участие на турнире ATP в Барселоне. Казахстанский теннисист во втором раунде одиночного разряда уступил 73-й ракетки мира Эмилю Руусувуори в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 1:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967819-aleksandr-bublik-ne-lyublyu-grunt-no-sygrayu-na-rolan-garros-mne-nuzhno-zarabatyvat-dengi/