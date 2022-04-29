Юлия Путинцева пробилась во второй круг турнира в Мадриде

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (44-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), передает NUR.KZ.

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В первом раунде одиночного разряда Юлия обыграла американку Шелби Роджерс (48-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:5, 7:5.

На корте теннисистки провели более двух часов. За это время Путинцева допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 12.

В следующем круге Юлия Путинцева встретится с еще одной американкой Кори Гауфф (16-я ракетка мира). Матч запланирован на 30 апреля в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что сегодня на турнире в Мадриде выступит первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ее соперницей станет Осеан Доден из Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967353-yuliya-putintseva-probilas-vo-vtoroy-krug-turnira-v-madride/