Дмитрий Попко вышел во второй круг "Челленджера" в Чехии

Дмитрий Попко. Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (169-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира серии "Челленджер" в чешском городе Острава, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Дмитрий победил представителя Австрии Себастьяна Офнера (188-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 7:6, 3:6, 6:4.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Попко сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-поинта.

За выход в четвертьфинал Дмитрий Попко сыграет с Йонасом Форейтеком (272-я ракетка мира) из Чехии. Матч запланирован на 28 апреля в 15:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967046-dmitriy-popko-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-chehii/