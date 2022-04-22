Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (51-я ракетка мира) пробилась в полуфинал турнира серии WTA 250 в Стамбуле (Турция), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Юлия победила Ану Томлянович (41-я ракетка мира) из Австралии. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

На корте теннисистки провели 2 часа и 45 минут. За это время Путинцева сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми.

За выход в финал Юлия Путинцева сыграет с победителем пары Анастасия Потапова (Россия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания). Полуфинальная игра запланирована на 23 апреля.

Напомним, что призовой фонд теннисного турнира серии WTA 250 в Стамбуле составляет порядка 240 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966410-yuliya-putintseva-vyshla-v-polufinal-turnira-v-stambule/