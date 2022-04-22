Профессиональный союз теннисистов осудил действия организаторов "Уимблдона"

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Профессиональный союз теннисистов не поддержал решение "Уимблдона" отстранить российских спортсменов от участия на турнире, сообщает сайт организации.

"Необходимо понимать, что многие российские и белорусские спортсмены потеряли возможность свободно выражать свои мысли из-за местных законов. Выступление против действий властей России или Беларуси может привести к заключению под стражу.

PTPA выступает против дискриминации теннисистов на основе национальности. Но мы также выступаем против тех игроков, которые поддерживают насилие в отношении невинных людей", — говорится в официальном заявлении организации.

Профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA) был создан по инициативе первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

20 апреля стало известно о том, что организаторы турнира Большого шлема "Уимблдон" не допустят к участию на соревнованиях спортсменов из России и Беларуси из-за ситуации в Украине.

Напомним, что "Уимблдон" пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем мужского турнира является Новак Джокович, а женского австралийская спортсменка Эшли Барти. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966240-professionalnyy-soyuz-tennisistov-osudil-deystviya-organizatorov-uimbldona/