Теннисисты из России и Беларуси не сыграют на "Уимблдоне" из-за ситуации в Украине

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Организаторы турнира Большого шлема "Уимблдон" не допустят к участию на соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, сообщает New York Times.

Решение об отстранении российских и белорусских спортсменов уже принято. Это подтвердил высокопоставленный теннисный чиновник, который пожелал остаться анонимным, потому что не имеет полномочий говорить от лица Всеанглийского теннисного клуба.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании потребуют от игроков гарантий, что они не поддерживают президента РФ Владимира Путина и не получают финансовой поддержки от России. New York Times сообщает, что от такого сценария отказались, чтобы игроки не подвергали риску свои семьи. Вместо этого решили полностью отстранить их от участия.

Напомним, что "Уимблдон" пройдет в Великобритании с 27 июня по 10 июля текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1965973-tennisisty-iz-rossii-i-belarusi-ne-sygrayut-na-uimbldone-iz-za-situatsii-v-ukraine/