Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире в Штутгарте

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (19-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире WTA в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Рыбакина одолела местную теннисистку Настасью-Мариану Шунк в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 7:5.

Встреча продлилась чуть больше двух часов. За это время Елена сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из девяти.

В следующем раунде первая ракетка Казахстана сыграет с испанкой Паулой Бадосой (3-я ракетка мира). Матч запланирован на 21 апреля в 15:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) Елена Рыбакина сохранила прежнюю позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1965954-elena-rybakina-s-pobedy-startovala-na-turnire-v-shtutgarte/