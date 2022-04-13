Александр Бублик завершил выступление на турнире в Монте-Карло

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел выйти в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), передает NUR.KZ.

Во втором раунде соревнований Александр (36-я ракетка мира) встретился с испанцем Пабло Карреньо-Буста (19-я ракетка мира).

К сожалению, завершить матч Бублику не удалось. Он снялся по ходу третьего сета при счете 6:4, 6:7, 3:4 в пользу соперника.

На корте теннисисты провели один час и 43 минуты. За это время первая ракетка Казахстана сделал 11 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-поинта из четырех.

В 1/8 финала Пабло Карреньо-Буста сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) - Федерико Дельбонис (Аргентина).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1964918-aleksandr-bublik-zavershil-vystuplenie-na-turnire-v-monte-karlo/