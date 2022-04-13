Анжелика Кербер: Казахстан - сильный и неудобный соперник

Анжелика Кербер. Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Победительница трех турниров Большого шлема немка Анжелика Кербер поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Казахстаном в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг, передает сайт ФТК.

По словам первой ракетки Германии, Казахстан неудобный и сильный соперник.

"Казахстан – бесспорно сильный и неудобный соперник, тем более, он играет дома. Елена Рыбакина лидер не только своей страны, но и одна из сильнейших игроков тура, она давно играет на высоком уровне.

Для меня всегда большая честь защищать честь моей страны и играть за сборную. В этом ничего не изменилось. Это всегда приоритет для меня при планировании сезона, даже если мне предстоит поездка в Казахстан, с долгим перелетом и разницей во времени, который идет в ущерб моей подготовке к турнирам.

Я рада принять такое обстоятельство, если это принесет желаемый результат для нашей команды", - заявила Анжелика Кербер.

Напомним, что матч Казахстан - Германия пройдет в Нур-Султане 15 и 16 апреля. Другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1964895-anzhelika-kerber-kazahstan-silnyy-i-neudobnyy-sopernik/