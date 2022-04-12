"Я ненавижу грунт": Бублик прокомментировал победу над Вавринкой

Александр Бублик. Фото: Photo by David Ramos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик прокомментировал свою победу в первом круге Мастерса в Монте-Карло над Стэном Вавринкой, сообщает Чемпионат.

"Я могу только пожелать Стэну скорейшего восстановления, потому что, если бы он был в форме, я бы здесь точно не стоял, это факт.

Единственное, что я могу сказать, – мне хотелось бы, чтобы грунт поскорее закончился и я мог перейти на траву. Это единственное, что я могу сказать. Ничего о матче, ничего о выступлении, потому что с моей стороны не было никакого матча, вы могли это видеть. Я ненавижу грунт. У меня заявление, ребята: я ненавижу это покрытие.

У меня есть 10 побед на грунте в туре? Надеюсь, я не остановлюсь на 10 в ближайшие 10 лет, но вероятность очень высока", — заявил казахстанский теннисист.

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Напомним, что в первом раунде Мастерса в Монте-Карло Бублик обыграл трехкратного победителя турниров Большого шлема Стэна Вавринку из Швейцарии со счетом 3:6, 7:5, 6:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1964540-ya-nenavizhu-grunt-bublik-prokommentiroval-pobedu-nad-vavrinkoy/