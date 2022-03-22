Теннисисты Кукушкин и Попко вышли в финал квалификации "Мастерса" в Майами

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко близки к выходу в основную сетку турнира серии АТР 1000 в Майами (США), передает NUR.KZ.

В полуфинале квалификации Михаил одолел Раду Албота (117-я ракетка мира) из Молдовы. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:2.

За выход в основную сетку Кукушкин встретится c японцем Шинтаро Мочизуки (372-я ракетка мира). Встреча запланирована на сегодня в 22:30 по времени Нур-Султана.

Дмитрий в полуфинале отбора победил бразильца Тьяго Монтейро (116-я ракетка мира) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Соперником Попко в финале квалификации станет американец Джеффри Волф (167-я ракетка мира). Игра пройдет в ночь с 22 на 23 марта в 00:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961749-tennisisty-kukushkin-i-popko-vyshli-v-final-kvalifikatsii-mastersa-v-mayami/