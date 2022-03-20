Теннисист Жукаев проиграл в квалификации "Челленджера" в Швейцарии

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев не сумел попасть в основную сетку турнира серии "Челленджер" в Биле (Швейцария), передает NUR.KZ.

В первом круге квалификации Бейбит уступил испанцу Адриану Менендесу-Масейрасу (352-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 6:7, 6:7.

На корте теннисисты провели 2 часа и 44 минуты. За это время Жукаев сделал 22 эйса, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов.

За выход в основную сетку турнира Адриан Менендес-Масейрас встретится с украинцем Георгием Кравченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961669-tennisist-zhukaev-proigral-v-kvalifikatsii-chellendzhera-v-shveytsarii/