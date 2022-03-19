Теннисист Скатов проиграл в полуфинале "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов не сумел пробиться в финал "Челленджера" в Розето-дельи-Абруцци (Италия), передает NUR.KZ.

В полуфинале соревнований Тимофей уступил представителю Тайваня Цзэн Цзэну (159-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:7.

На корте теннисисты провели более трех часов. За это время Скатов допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-поинтов из десяти.

В финале Цзэн Цзэн сыграет с Мануэлем Гинаром из Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961622-tennisist-skatov-proigral-v-polufinale-chellendzhera-v-italii/