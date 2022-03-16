Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов пробился в 1/4 финала турнира серии "Челленджер" в Розето-дельи-Абруцци (Италия), передает NUR.KZ.

Во втором круге соревнований Тимофей победил португальца Гаштау Элиаша (202-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:2, 0:6, 7:5.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Скатов сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов.

За выход в полуфинал Тимофей Скатов встретится с представителем Хорватии Нино Сердарушичем (219-я ракетка мира). Игра запланирована на 17 марта в 15:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961129-timofey-skatov-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-italii/