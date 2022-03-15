Тимофей Скатов пробился во второй круг "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" в Розето-дельи-Абруцци (Италия), передает NUR.KZ.

В первом круге соревнований Тимофей одолел местного спортсмена Андреа Дель Федерико в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:1.

На корте теннисисты провели один час и десять минут. За это время Скатов допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из восьми.

В следующем раунде Тимофей Скатов сыграет с португальцем Гаштау Элиашем (202-я ракетка мира). Матч запланирован на 16 марта в 15:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960864-timofey-skatov-probilsya-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-italii/