Теннисист Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно преодолел второй круг турнира серии "Челленджер" в Розето-дельи-Абруцци (Италия), передает NUR.KZ.

В 1/8 финала соревнований Тимофей (221-я ракетка мира) победил представителя Португалии Жоао Домингеша (305-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:2.

Встреча продлилась почти два часа. За это время Скатов реализовал пять брейк-поинтов из 12.

За выход в полуфинал Тимофей Скатов сыграет с местным теннисистом Флавио Коболли (177-я ракетка мира). Матч запланирован на 11 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960132-tennisist-skatov-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-italii/