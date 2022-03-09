Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в шаге от выхода в основную сетку турнира серии АТР 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В полуфинале квалификации Михаил победил в двух сетах 38-летнего итальянца Андреаса Сеппи (122-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:2, 6:4.

Встреча продлилась чуть больше полтора часа. За это время казахстанский теннисист сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-поинта.

В финале отбора Кукушкин сыграет с японцем Есихито Нисиокой (93-я ракетка мира). Матч состоится в ночь с 9 на 10 марта в 01:00 по времени Нур-Султана.

Другой казахстанец Дмитрий Попко проиграл в полуфинале квалификации Даниэлю Галану Риверосу из Колумбии (4:6, 5:7).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1959900-mihail-kukushkin-vyshel-v-final-kvalifikatsii-mastersa-v-indian-uellse/