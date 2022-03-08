Бейбит Жукаев уступил в финале теннисного турнира в Нур-Султане

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев остановился в шаге от победы на турнире серии ITF в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

В решающем матче одиночного разряда Бейбит уступил представителю России Алибеку Качмазову. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:7.

На корте теннисисты провели более 3 часов. За это время Жукаев сделал 23 эйса и допустил 8 двойных ошибок.

Благодаря выходу в финал казахстанский теннисист поднялся в рейтинге АТР на 597-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1959733-beybit-zhukaev-ustupil-v-finale-tennisnogo-turnira-v-nur-sultane/