Михаил Кукушкин не сумел выйти в четвертьфинал "Челленджера" во Франции

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (166-я ракетка мира) не смог пробиться в 1/4 финала турнира серии "Челленджер" в городе По (Франция), передает NUR.KZ.

Во втором круге Михаил уступил местному спортсмену Мануэлю Гинару (229-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:6, 4:6, 3:6.

На корте теннисисты провели 2 часа и 22 минуты. За это время Кукушкин сделал 10 эйсов и реализовал 1 брейк-поинт.

В следующем раунде Мануэль Гинар встретится со своим соотечественником Жилем Симоном (148-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1957993-mihail-kukushkin-ne-sumel-vyyti-v-chetvertfinal-chellendzhera-vo-frantsii/