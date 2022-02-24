В Нур-Султане пройдет теннисный турнир АТР 250

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала календарь на вторую половину сезона-2022, передает NUR.KZ.

Проходивший ранее в Санкт-Петербурге (Россия) турнир серии АТР 250 в этом году переедет в Нур-Султан. Astana Open пройдет с 19 по 25 сентября. Параллельно в это время будут проходить соревнования в Меце (Франция) и Кубок Лэйвера (Лондон, Великобритания).

Кроме того, в мужской тур возвращается азиатская серия турниров. В этом регионе турниры не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1957736-v-nur-sultane-proydet-tennisnyy-turnir-atr-250/