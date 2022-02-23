Теннисист Зверев напал на судью после проигранного матча

Александр Зверев. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Третья ракетка мира Александр Зверев из Германии был снят с турнира серии АТР 250 в Акапулько (Мексика) из-за агрессивного поведения, передает NUR.KZ.

После проигранного матча в парном разряде Зверев не сдержал эмоций и атаковал судейскую вышку, разбив об нее свою ракетку.

Александр был недоволен действиями судьи во время решающего тай-брейка, который был проигран со счетом 6:10.

В результате третью ракетку мира Александра Зверева сняли с турнира в Акапулько. Таким образом, немец Петер Гоевчик без борьбы вышел в четвертьфинал одиночного разряда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1957550-tennisist-zverev-napal-na-sudyu-posle-proigrannogo-matcha/